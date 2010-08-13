В Одесской области закрыты 43 базы отдыха

В Одесской области из 446 баз отдыха санитарными врачами приморских районов закрыты 43 базы за нарушение требований законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главного санитарного врача Одесской области Анатолий ПРИКАЗЮК.

По его словам, чаще всего «основаниями для закрытия баз отдыха было отсутствие качественного водоснабжения и питания, а также незаконное открытие кафе и других торговых пунктов на их территории». «Не закрыты всего несколько баз, которые снабжаются качественной привозной водой», - отметил А.ПРИКАЗЮК.

Как сообщалось, поводом для массовой проверки баз отдыха в Одесской области стала госпитализация 16-17 июля в больницы Ильичевска и Овидиополя 38 человек, в том числе 35 детей, из оздоровительного комплекса "Юбилейный" с диагнозом «острая кишечная инфекция». При проверке оказалось, что база отдыха работала без необходимых документов, нарушались санитарные нормы при приготовлении питания.