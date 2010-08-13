«Кернел» привлек 260 млн. долларов кредита

«Кернел Групп», один из крупнейших украинских операторов рынка подсолнечного масла, привлек синдицированную кредитную линию в размере 260 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ING Bank N.V, который выступил соорганизатором привлечения совместно с UniCredit Bank AG.

Сообщается, что первоначальный объявленный размер привлекаемого финансирования составлял 230 млн. долл., однако в результате значительной переподписки он был увеличен до 260 млн. долл.

Привлеченные средства планируется использоваться для закупки семян подсолнечника.

Справка УНИАН. ООО «Кернел-Трейд» – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний, входит в число крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур. Направления бизнеса: экспорт подсолнечного масла и зерновых культур, продажа бутылированного подсолнечного масла на внутреннем рынке, предоставление услуг по перевалке зерновых грузов в порту Ильичевска, сельскохозяйственная деятельность.

Активы компании: Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы (Харьковская обл.), зерновой портовой терминал «Трансбалктерминал», 24 элеватора, 85 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

В Украине "Кернел" представляют торговая компания "Кернел-Трейд" и компания "Кернел-Капитал", действующая на рынке ценных бумаг, на международных рынках – компания "Инерко".

Торговые марки компании: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота».