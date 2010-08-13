Онищенко: Россия не запрещала импорт молдавского вина

Главный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО опроверг сообщения о запрете ввоза молдавского вина в Россию. Слова главы Роспотребнадзора передает ИТАР-ТАСС.

При этом Г.ОНИЩЕНКО повторил жалобы на качество молдавских алкогольных напитков. "Из 300 тысяч литров поставленного за неделю вина 140 тысяч литров было отбраковано по содержанию дибутилфталата и ряда других вредных компонентов", - рассказал он.

По словам главного санитарного врача, 12 августа в Москве начались консультации с представителями молдавского винодельческого бизнеса, цель которых - обеспечить качество поступающего в Россию вина. "Пусть нам будет поставляться не 300 тысяч литров в неделю, как сейчас, а 250 тысяч литров. Но зато мы сможем пропустить к российскому потребителю весь этот объем", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

12 августа о запрете импорта вин, виноматериалов и коньяков, произведенных в Молдове, сообщило агентство Reuters. «Федеральная таможенная служба (РФ) таким образом запрещает импорт следующих продуктов: вин... виноматериалов, коньяков, произведенных в Республике Молдова», - говорится в документе, полученном Reuters.

Агентство напоминает, что исполняющий обязанности Президента Молдовы Михай ГИМПУ объявил 28 июня, день вступления советских войск в Молдову, днем советской оккупации. Это вызвало резкую реакцию в Кремле, несмотря на то, что Конституционный суд Молдавии отменил декрет М.ГИМПУ. Вскоре после этого Роспотребнадзор заявил, что качество импортируемого из Молдовы вина ухудшилось, и его, скорее, надо использовать для "покраски заборов", а не для питья.

Россия уже запрещала импорт вина из Молдовы и Грузии в 2006 году, вызвав обвинения в том, что она пытается наказать традиционно винодельческие страны за выбор прозападного пути развития.