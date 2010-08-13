Приостановили работу Черняховский и Житомирский КХП

В Житомирской области приостановили деятельность самые мощные в регионе производители муки - Черняховский и Житомирский хлебокомбинаты хлебопродуктов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской областной госадминистрации Николай ДЕЙСАН.

По его словам, работа комбинатов приостановлена по ряду причин, главной из которых является нежелание инвестора продолжать инвестировать начатую на комбинатах деятельность. Н.ДЕЙСАН напомнил, что Черняховский КХП возобновил свою работу в 2009 году.

"Из-за остановки комбинатов в апреле этого года в зерноперерабатывающей отрасли был отмечен спад деятельности к аналогичному прошлогоднему периоду на 35%", - сказал Н.ДЕЙСАН.

Других подробностей и планов относительно деятельности комбинатов он не сообщил.

Справка УНИАН. В настоящее время имуществом Черняховского комбината хлебопродуктов управляет Госкомрезерв.

Государственная акционерная компания “Хлеб Украины” создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 1996 г. №1000.

В структуру ГАК входят 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения - порядка 6,2 млн. тонн в год).