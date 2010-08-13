В Винницкой обл. сократилось производство жирных сыров

В январе-июле 2010 года молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области произвели 5,192 тыс. тонн жирных сыров, что на 42,5%, или на 3,838 тыс. тонн, меньше, чем в январе-июле 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Спад производства жирных сыров в январе-июле 2010 года связан с подорожанием закупочных цен на молоко.

В частности, в июле 2010 г. по сравнению с июлем 2009 г. производство жирных сыров предприятиями Винницкой области сократилось на 35,09%, или на 0,380 тыс. тонн, а по сравнению с июнем сокращение производства составило 1%, или 0,007 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод.

В целом производством жирных сыров в Винницкой области занимаются 9 предприятий. На долю предприятий-производителей молочной продукции приходится около 15% общеукраинского объема.