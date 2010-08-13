Сегодня в УНИАН состоится пресс-конференция Гостаможслужбы

Относительно злоупотреблений на рынке зерна

Сегодня в 15.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция представителей Государственной таможенной службы Украины на тему: "Таможенная служба настроена окончательно разоблачить широкомасштабные злоупотребления на рынке зерна". В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей СЁМКА и представители департаментов Гостаможслужбы.

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