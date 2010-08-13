В Минэкономики не ожидают санкций со стороны ВТО

13:46, 13 августа 2010
Агро
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В случае запрета экспорта зерна

В Министерстве экономики Украины не ожидают санкций со стороны стран членов Всемирной торговой организации в случае, если Украина введет запрет на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Он подчеркнул, что санкций не стоит ожидать, поскольку запрет, в случае его введения, будет носить временный характер с целью обеспечения продовольственной безопасности.

«Если вводятся какие-то меры на ограниченный период для того, чтобы преодолеть какие-то кризисные моменты, которые не влияют на торговлю и не несут существенную угрозу экономическим партнерам, то в этом случае мер, как таковых, не будет», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце июля министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что не исключает, что правительству придется ввести квоту на экспорт продовольственной пшеницы после завершения жатвы.

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