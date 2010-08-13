ФАС: рост цен на зерно в России носит спекулятивный характер

Рост цен на зерно в России носит спекулятивный характер.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь АРТЕМЬЕВ на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Никаких сомнений у нас нет, и поэтому сам характер роста этих цен можно охарактеризовать как чисто спекулятивный. Либо это попытка, придержав зерно, как делают некоторые компании на юге России, где нет пожаров, заработать потом, в сентябре-октябре, на прогнозируемом росте цен в Европе, если экспорт из России будет открыт, в чём я сильно сомневаюсь, либо это какие-то другие способы. Но всё это носит характер спекуляции», - сказал И.АРТЕМЬЕВ.

Он сообщил, что ФАС в еженедельном режиме отслеживает цены на основные группы продовольствия, лекарства и бензин. По его словам, примерно с 25-30 июля наблюдается некоторый рост цен на продовольствие.

«В связи с этим 30 числа я подписал распоряжение всем нашим территориальным органам и мы начали активно мониторить эту ситуацию, в том числе принимать меры», - подчеркнул он.

Он отметил, что даже при самых пессимистических прогнозах по сбору урожая зерновых в РФ в этом году, накопленные резервы позволят все внутренние потребности закрыть.

И.АРТЕМЬЕВ подчеркнул, что ФАС принимает меры против посредников и компаний-монополистов, которые завышают цены.

«Мы сейчас практически в режиме он-лайн все эти компании берём под контроль и смотрим, что у них происходит с ростом цен. Задача очень простая - сбить этот необоснованный ажиотаж», - сказал он.

И.АРТЕМЬЕВ напомнил, что ФАС может штрафовать компании от 1 до 15% годового оборота. «Собственно, их (штрафы) мы и будем применять. Потому что законодательство не просто говорит, что мы можем их применять, - мы просто обязаны их применять, если находим монопольно высокую цену. Если сегодня мы говорим лишь о десятке возбуждённых дел в упомянутых областях, то на самом деле таких дел будет возбуждено значительно больше», - заверил он.

И.АРТЕМЬЕВ также отметил, что при сговоре отдельных компаний друг с другом такие действия будут преследоваться согласно уголовному законодательства.

«В данном случае мы работаем и с МВД, и со Следственным комитетом прокуратуры. Такие факты, к сожалению, чуть раньше, до этого последнего пика, мы наблюдали в продовольственной сфере, поэтому эта отрасль тоже должна это понимать», - сказал он.

В свою очередь В.ПУТИН отметил, что недобросовестные участники рынка должны понимать, что им лучше действовать в рамках действующего законодательства, иначе их потери от применения штрафных санкций могут многократно превысить тот выигрыш, который они пытаются получить, используя спекулятивные инструменты.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ потребовал от правительства и контрольных органов не допустить роста цен на продовольствие в России.

Правительство РФ ввело запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа по 31 декабря 2010 года. В частности, запрет устанавливается на вывоз с территории РФ пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной и пшенично-ржаной.