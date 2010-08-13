Присяжнюк: причин для роста цен на хлеб нет

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет об отсутствии причин для роста цен на хлеб.

Об этом он заявил сегодня в ходе заседания по вопросам обеспечения хлебом Киевской области.

«На сегодняшний день рисков относительно повышения цены на хлеб у нас нет», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Он сообщил, что в текущем году киевские хлеборобы собрали ранних зерновых на уровне 1,1 млн. тонн. При этом, по данным хлебной инспекции, 70% зерна – продовольственное и 30% - фуражное. Для удовлетворения потребностей Киевской области необходимо 260 тыс. тонн продовольственного зерна, поэтому, исходя из данных по уборке урожая области, годовая потребность в зерне Киевской области будет обеспечена полностью.

«В Киевской области достаточно муки, чтобы обеспечить все хлебопекарные комбинаты», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, добавив, что нет оснований заявлять о том, что в области нет муки и зерна. Он добавил, что для хлебопекарных предприятий, которые не имеют муки, областная администрация через Аграрный фонд подготовила 160 тыс. тонн муки.

«Я не допущу, чтобы в Киеве была цена на хлеб самая высокая в Украине», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.

По данным Киевской ОГА, средние цены на хлеб в области составляют сегодня 4,9 грн. за килограмм из муки высшего сорта, 3,39 грн. за килограмм – первого сорта и 2,76 грн. за килограмм – ржаного.

С производителями зерна, муки и хлеба подписан меморандум

Киевская областная государственная администрация, Государственная инспекция по контролю за ценами в Киевской области, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины, производители зерна, муки, хлеба и хлебобулочных изделий и субъекты оптово-розничной торговли подписали сегодня меморандум об обеспечении стабильной ценовой ситуации на рынке хлеба Киевской области.

Предметом меморандума является координация действий между указанными органами и субъектами рынка для обеспечения стабильной ценовой ситуации на рынке муки, хлеба и хлебобулочных изделий в Киевской области.

Данным меморандумом КОГА берет не себя обязательства содействовать формированию региональных ресурсов продовольственного зерна и поддержки его годового запаса, а также будет способствовать закупке в Аграрном фонде и Госкомрезерве Украины муки для хлебопекарских предприятий в объемах, необходимых для сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке хлеба и хлебобулочных изделий. Производители зерна обязаны формировать неснижаемый трехмесячный запас продовольственного зерна и, в соответствии с графиками, реализовывать его хлебопекарским предприятиям по экономически обоснованным ценам.

Производители хлеба и хлебобулочных изделий должны, в частности, на период действия меморандума обеспечить производство социальных видов хлеба по стабильным ценам.

Кроме того, субъекты предпринимательства, которые реализуют муку и хлебобулочные изделия, обязаны, в частности, не превышать граничные размеры торговых надбавок к оптовой цене производителя, установленных распоряжением КОГА (от 21.04.2008 г. №653 «О мерах по регулированию цен на продовольственном рынке Киевской области») и гарантировать недопущение сокращения объемов реализации муки, хлеба и хлебобулочных изделий в розничной сети.

Указанный меморандум подписали председатель КОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК, ряд производителей муки в Киевской области и производители хлеба, в том числе руководители предприятий ОАО «Киевхлеб».