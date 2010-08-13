В России планируют создать зерновую биржу

Премьер-министр России Владимир ПУТИН поддерживает инициативу создания зерновой биржи в России, чтобы избавиться от посредников на рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом российский премьер сказал сегодня на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем АРТЕМЬЕВЫМ.

«Министерство экономического развития, ваша служба (ФАС), налоговая служба и должны сделать энергичные шаги в направлении создания этой биржи», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь, И.АРТЕМЬЕВ отметил, что несколько лет в каждом регионе России в товаропроизводящих цепочках - от производителя к потребителю - стоят десятки, а во многих регионах сотни посредников.

«Эти посредники сегодня создаются самими менеджерами для того, чтобы, во-первых, уклоняться от налогов, - это так называемые фирмы-однодневки. Во-вторых, чтобы в каждой такой перепродаже постепенно наращивать соответствующую цену. И беда заключается в том, что этим занимаются очень многие. Имя им - «легион», - подчеркнул он.

«Единственный известный способ радикальной борьбы - не только контрольные мероприятия, которыми, конечно, и мы, и налоговая служба активно занимаемся, но прежде всего это попытка создать в России биржу, которая могла бы торговать зерном, мукой, как это было ещё в дореволюционной России, потому что если я могу на бирже прямо купить, то мне не нужны никакие посредники», - подчеркнул И.АРТЕМЬЕВ.