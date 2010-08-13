В Харьковской области завершена уборка ранних зерновых

В хозяйствах Харьковской области завершена уборка ранних зерновых культур.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Виталий АЛЕКСЕЙЧУК.

По его словам, в зимне-весенний период 297 тыс. га посевов озимой пшеницы погибло, вследствие чего собрано практически в 2,2 раза меньше зерна: намолочено 940 тыс. т (2,3 млн. т – в 2009 году). Средняя урожайность составила 18,3 ц/га (25,6 ц/га в 2009 году). Заготовлено 485 тыс. т озимой и яровой пшеницы, из которых 476 тыс. т – озимая пшеница. Из собранного урожая 80% составляет зерно 2 – 4 классов – продовольственное зерно (31,3% – в 2009 году).

В.АЛЕКСЕЙЧУК сообщил, что более всего озимой пшеницы собрано Лозовском (87,3 тыс. т.), Сахновщинский (86,9 тыс. т.), Близнюковский (75,1 тыс. т.), Богодуховский (65,8 тыс. т.), Барвенковском (65,1 тыс. т.) районах области. Наивысшая урожайность отмечена в хозяйствах Барвенковского (25 ц/га)и Чугуевского (22,6 ц/га) районов, наинизшая – в хозяйствах Валковского (10 ц/га), Дергачевского, Харьковского и Боровского районов области.

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что минимальная потребность хлебопекарьских предприятий области на год составляет 313 тыс. т, в том числе 224 тыс. т – для промышленных предприятий. На сегодня заготовлено 11,5 тыс. т. зерна, но работа по заготовке продолжается.

По словам В.АЛЕКСЕЙЧУКА, потребность области в посевном материале под урожай 2011 года составляет 94 тыс. т. семян. На сегодняшний день подготовлено 48% семян.

Замгубернатора заверил, что на 70 – 80% посевной материал будет заготовлен в Харьковской области, остальные семена будут закуплены в Донецкой, Одесской и Киевской областях. Так, на сегодня уже завезено более 4,5 тыс. т. семян.

Как ранее сообщал начальник Главного управления агропромышленного развития Игорь ЗУБРИЧ, для качественной посевной кампании между агрохозяйствами области будет налажен обмен семенами. Так, посевным материалом хозяйства, которые наиболее пострадали в зимне-осенний период, будут хозяйства тех районов, где погодные условия позволили собрать необходимое количество семян.

По словам И.ЗУБРИЧА, хозяйства-доноры есть в Лозовском (общее количество семян на реализацию 4,9 тыс. т), Богодуховском (2,8 тыс. т.), Барвенковском (2,6 тыс. т), Красноградском (1,9 тыс. т), Близнюковском (1,6 тыс. т), Сахновщинском района (0,7 тыс. т), Кегичевском (0,5 тыс. т) и Зачепиловском (0,4 тыс. т) районах области.

И.ЗУБРИЧ отметил, что 166 хозяйств в области вообще не имеют семян озимых или обеспечены им не в полном объеме. Наибольшее количество таких хозяйств в Валковском (14 хозяйств с недостачей 547 т семян), Волчанском (26 хозяйств с недостачей 1629 т), Дергачевском (21 хозяйство с недостачей 1386 т), Змеевском (20 хозяйств, где не хватает 2758 т), Нововодолажском (12 хозяйств с общей недостачей 1429 т), Чугуевском (18 хозяйств, недостача 1553 т семян) районах области.