Полтавская ОГА подписала меморандум о ценах на хлеб

Председатель Полтавской областной государственной администрации Александр Удовиченко и руководители полтавских компаний «Интер-Агро» и «Амарант» подписали соглашение о стабильных ценах на социальные сорта хлеба.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

По их данным, меморандум будет действовать на протяжении следующего года до сбора нового урожая зерновых.

В рамках договоренности, фирме "Интер-Агро" реализуют 2600 и фирме «Амарант» 300 тонн зерна пшеницы по цене 1 300 гривен за тонну.

Руководитель компании "Интер-Агро" Александр Мамай отметил, что на земле, которую арендует компания, выращено в этом году более 10 тыс. тонн продовольственного зерна.

«2600 тонн - это небольшой вклад. Мы берем дополнительные на себя обязательства, если будет подорожание зерна и хлеба, компания "Интер-Агро" обеспечит дешевым качественным хлебом малозащищенных жителей Полтавы - это почти 100 000. Из своего зерна сделаем муку и из этой муки на давальческих условиях выпекут хлеб на 3-м хлебокомбинате. И через социальные магазины, через универсамы по пенсионным удостоверениям каждый день сможем продавать хлеб. Мы подсчитывали, это будет порядка 50-60 тыс. буханок ежедневно», - отметил А.Мамай.

«Сегодня стоит задача обеспечить продовольственную безопасность Полтавского региона. Мы поставили задачу перед собой зафиксировать 60 тыс. тонн продовольственного зерна, заключив договоры с зернотрейдерами и товаропроизводителями, хлебопекарнями для того, чтобы этот неснижаемый 3-месячный запас мы имели, чтобы он был заготовлен по ценам не выше 1300 грн. и мы таким образом будем сдерживать ценовую ситуацию на рынке хлеба»,- сказал губернатор Александр Удовиченко.

Напомним, 10 августа губернатор Полтавской области Александр Удовиченко подписал с руководителем хлебокомбината «Кулиничи» (Харьковская обл) Владимиром Мисиком меморандум о закупке резерва зерна и стабильность цены на социальные сорта хлеба.

Меморандумом предусмотрено, что районы Полтавской области продадут хлебокомбинату «Кулиничи» 20 тыс. тонн пшеницы по цене 1300 грн. за тонну, а предприятие обязуется в свою очередь не повышать в течении маркетингового года цену на социальные сорта хлеба.

Полтавская область в этом году собрала 1 млн. 256 тыс. ранних зерновых, из них 710 тыс. тонн — пшеница.