В Украине массово горят степи

Государственный комитет лесного хозяйства Украины обеспокоен ситуацией с массовыми пожарами в степях Украины, которые уже стали причиной возгорания жилых домов в приближенных населенных пунктах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил глава Госкомлесхоза Украины Николай ШЕРШУН.

По его словам, наиболее от пожаров на сегодня страдает Луганская область, которая лидирует по количеству возгораний и их площади. Потом идут Днепропетровская, Запорожская, Киевская и Черкасская области.

«Сегодня в Луганской и Запорожской областях горят степи фронтом по 6-10 км. Таким образом, за один день выгорает около 6 тыс. га степей, - сказал Н.ШЕРШУН. - Вчера в Луганской области со степи пожар перекинулся на поселок Шахта-5, где сгорел один жилой дом и шесть сараев, и поселок Урало-Кавказ, где сгорело четыре дома».

Н.ШЕРШУН подчеркнул, что с опасением ожидает усиления пожаров в Украине, но Госкомлесхоз вместе с МВД и МЧС делают все возможное для предотвращения наихудших последствий.

«В усиленном режиме работает лесная охрана, чтобы предотвратить лесные пожары. Там на сегодня задействовано 22 тыс. человек. И еще 1,5 тыс. временных наблюдателей, которые работают на наблюдательных башнях, - отметил Н.ШЕРШУН. – Но, тем не менее, человеческий фактор является существенным препятствием и причиной многих пожаров в Украине».

Кроме этого, Госкомлесхоз задействовал с целью гашения пожаров шесть вертолетов Ми-2 и 6 самолетов Ан-2.

Также Н.ШЕРШУН добавил, что проблем с финансированием противопожарных мер пока не существует.