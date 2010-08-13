В Украине продано 5,2 тыс. га земли

В Украине в первом полугодии т.г. продано 2,224 тыс. земельных участков и прав аренды на них общей площадью 5,239 тыс. га стоимостью 601,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, на земельных торгах продано 69 участков площадью 30,34 га за 18,3 млн. грн., права аренды - на 251 земельный участок площадью 4433,9 га за 11,1 млн. грн.

По данным Госкомзема, поступления от продажи земли и прав аренды на них в государственный и местные бюджеты в первом полугодии 2010 года составили 641,2 млн. грн., в том числе поступления в госбюджет - 62,9 млн. грн., что в 1,6 раза превышает запланированный показатель.

Как сообщалось ранее, в Украине в январе-марте текущего года продано 1,114 тыс. земельных участков и прав аренды на них общей площадью 1,513 тыс. га на общую сумму 238,4 млн. гривен.

За январь-июнь 2009 года было продано 2,606 тыс. участков и прав аренды на них общей площадью 3,371 тыс. га за 724,14 млн. грн., в том числе на торгах было продано 80 земельных участков площадью 21,21 га за 17,9 млн. грн. и права аренды на 108 участков площадью 2146,6 га за 13,1 млн. грн. За данный период 2009 года в госбюджет поступило 68,1 млн. грн., или 42,8% запланированного.