Цены на хлеб в Днепропетровской области расти не будут

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ заверяет, что цены на хлеб в регионе не будут расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Днепропетровске, комментируя ситуацию с изменениями цен на зерно.

«Мы приняли все необходимые меры, и цену на хлеб и хлебобулочные изделия в Днепропетровской области расти не будут. Об этом достигнута договоренность с крупнейшими производителями хлеба в Днепропетровской области”, - отметил А.ВИЛКУЛ.

По его словам, с целью недопущения роста цен на хлеб необходимое количество зерна будет приобретено в Аграрном фонде, у производителей и зернотрейдеров области по цене 1300-1400 грн. за тонну. Все зерно будет перерабатываться в муку предприятиями Днепропетровской области. Также ведется диалог с перевозчиками и производителями масла по поводу сохранения оптимальной цены на их услуги и продукцию.

Председатель ОГА сообщил, что в этом году в Днепропетровской области собранно 2 млн. 201 тыс. тонн зерна, в том числе 1 млн. 400 тыс. тонн зерна пшеницы. По его словам, это позволяет полностью обеспечить потребности области в продовольственном зерне.

*** В Днепропетровской области нынешний валовой сбор зерновых почти равен прошлогоднему. Улучшилась классность зерна пшеницы и отсутствует проросшее зерно. На 10% увеличилась доля продовольственного зерна (1-5-й классы), в том числе пшеницы 1-го и 2-го класса больше по отношению к 2009 году на 15%.