Минэкономики прогнозирует стабильные цены на сахар

Министерство экономики Украины прогнозирует стабильность цен на сахар.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра экономики Украины Михаил РУСИНСКИЙ.

«Оснований для роста цен на сахар нет», – сказал он.

М.РУСИНСКИЙ сообщил, что стабильность ценовой ситуации на рынке сахара обеспечивается рядом факторов, в частности, снижением цен на этот продукт на внешних рынках на фоне позитивной информации о погодных условиях в странах – производителях сахарного тростника, в первую очередь в Индии.

Кроме того, замминистра сообщил, что Международная организация производителей сахара прогнозирует перепроизводство сахара в 2010-2011 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2010 – август 2011 гг.), отметив, что предложение сахара превысит спрос на него на 9%.

Также, по словам М.РУСИНСКОГО, в Украине на 1 августа переходящие остатки сахара составили 437 тыс. тонн при среднемесячном потреблении в летний период 150-170 тыс. тонн. Он отметил, что данный объем полностью обеспечивает потребность потребителей на три месяца. «До начала переработки сахарной свеклы остатков хватит», – сказал он.

Ссылаясь на данные Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины, М.РУСИНСКИЙ сообщил, что на сегодня отпускные цены на сахар составляют 6,3-7,35 грн. за килограмм.

При этом он добавил, ссылаясь на данные Минагрополитики, что производство сахарной свеклы в Украине в текущем году ожидается на уровне 16,4 млн. тонн, что позволит произвести 2,1 млн. тонн сахара и полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в этом продукте.