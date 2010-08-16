В Донецкой обл. аграрии обеспечены минудобрениями на 14%

10:06, 16 августа 2010
Агро
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Что составляет 14% от заявок

В сельскохозяйственных предприятиях Донецкой области по состоянию на сегодня имеется в наличие 3,8 тонны минеральных удобрений, что составляет 14% от заявок товаропроизводителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, в хозяйствах региона имеется, в частности, аммиачной селитры - 1,5 тонн физического веса, что составляет 19% от заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В пресс-службе отметили, что в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации ведется ежедневный мониторинг цен на рынке минеральных удобрений. Согласно мониторингу на ООО «Деметра плюс» цена на аммиачную селитру составляет 2000 грн. за тонну.

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