В Хмельницкой обл. подорожали грибы, гречка, капуста

В Хмельницкой области в июле 2010 года больше всего подорожали грибы, гречневая крупа, капуста, а подешевели – картофель, морковь, свекла.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Хмельницкой области.

Согласно сообщению, по сравнению с предыдущим месяцем грибы, гречневая крупа и капуста подорожали на 5,2-14,6%, а картофель, морковь и свекла подешевели на 14,4-32,9%.

Кроме того, на 0,8-3,9% подорожали животные жиры, рыба и продукты из рыбы, минеральная вода, пшено, соль, какао, сливочное масло, мороженое, цитрусовые, чеснок, пиво. Снизились цены на подсолнечное масло, мясо и мясопродукты, овсяные хлопья, молоко, сыр, яйца, консервированные овощи, сало, рис, бананы.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в июле т.г. снизились на 0,6% за счет уменьшения на 10,2% цен на сжиженный газ.

Повышение цен в сфере здравоохранения на 0,7% обусловлено подорожанием фармацевтической продукции на 1,1%.

Снижение цен на транспорт в целом на 0,4% связано в основном со снижением цен на бензин на 2,3%. Вместе с тем, техническое обслуживание и ремонт автомобилей подорожали на 4,9%.

На 1-7% выросли в цене газеты, книги и канцелярские товары, а также туристические услуги и услуги парикмахерских. Бытовая техника, аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации, товары и услуги для ежедневной поддержки дома, телефонное и телефаксове оборудование стали дешевле на 0,2-1,7%.

Справка УНИАН. В июле 2010 года индекс потребительских цен в Хмельницкой области составил 100,3%, с начала года – 102,7%.