Житомирщина завершает уборку ранних зерновых

Аграрии Житомирськой области приближаются к завершению уборки ранних зерновых культур – убрано 91 % площадей, намолочено 572,6 тысяч тонн зерна.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Отмечается, что по всех категорях хозяйств на 12 августа т. г. ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади в 263,2 тис.га при средней урожайности в 21,8 цнт/га.

Фактически завершены работы в Андрушевском, Бердичевском, Попельнянском, Чудновском, Ружинском, Романовском, Житомирском и Брусиловском районах. Наибольшую урожайность зерновых культур достигли в хозяйствах Попельнянского и Чудновского районов, где собирают соответственно по 31,3 и 28,8 центнеров с одного гектара.

Вопреки сложным погодным условиям, в области уже началась подготовка к озимому посеву под урожай 2011 года . Для проведения посева озимых культур сельхозпредприятиями области подготовлено 59,2 тыс.га ґрунта или 34% от прогноза. Засыпано 24,3 тыс т. семян озимых зерновых культур или 73% от необходимого.