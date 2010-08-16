В Тернопольской обл. подорожали фрукты и сахар

В Тернопольской области в июле 2010 года больше всего подорожали фрукты и сахар, подешевели – картофель и яйца.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в июле по сравнению с июнем фрукты подорожали на 5,4%, сахар – на 2,1%. Рыба и продукты из рыбы, молоко, масло выросли в цене на 0,3-1,3%.

Вместе с тем, картофель подешевел на 15,7%, яйца – на 14,4%, рис – на 3,1%, овощи – на 3%, сыры, мясо и мясопродукты, масло и жиры – на 0,5-1,8%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остались на уровне прошлого месяца.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июле т.г. снизились на 0,2%, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,1%, в т.ч. алкогольные напитки – на 0,3%, цены на табачные изделия не изменились.

Снижение цен в сфере здравоохранения на 1,4% обусловлено в основном удешевлением фармацевтической продукции на 2,6%.

Цены на транспорт снизились на 0,7% за счет снижения стоимости топлива и масел на 1,9%.

Рост цен в сфере образования на 0,7% обусловлен повышением стоимости дошкольного и начального образования на 8,8%.

Кроме того, в июле на 0,5-4,5% подешевело телефонное и телефаксове оборудование, аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации, бытовая техника.

Цены в кинотеатрах выросли на 11,5%.

Справка УНИАН. В июле 2010 года индекс потребительских цен в Тернопольской области составил 99,8%, с начала года – 102%.

В первом квартале т.г. индекс потребительских цен в области составил 103%, за январь-июнь – 102,2%.