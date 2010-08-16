В Кировоградской обл. увеличился вылов рыбы
12:36, 16 августа 2010Агро
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В январе-июле на 15%
В январе-июле 2010 года предприятиями и физическими лицами в Кировоградской области выловлено 534,4 тонны рыбы, что на 14,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.
Наибольший улов получен предприятиями рыбного хозяйства Светловодского (229 тонн) и Онуфриевского (94 тонн) районов.
Их удельный вес в общем объеме выловленной рыбы составляет, соответственно, 43% и 17,6%.
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