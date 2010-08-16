Аграрии Житомирщины заготовили 300 тыс. тонн сена

По состоянию на 12 августа т. г. сельхозпроизводителями Житомирской области заготовлено 300 тыс. тонн сена - 93% от необходимого.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что темпы заготовки кормов в этом году в области значительно превышают аналогичные прошлогодние, поскольку их названное количество на 58 тыс. тонн больше аналогичного показателя прошлого года.