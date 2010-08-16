Аграрии Житомирщины заготовили 300 тыс. тонн сена
12:48, 16 августа 2010Агро
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93% от необходимого
По состоянию на 12 августа т. г. сельхозпроизводителями Житомирской области заготовлено 300 тыс. тонн сена - 93% от необходимого.
Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Отмечается, что темпы заготовки кормов в этом году в области значительно превышают аналогичные прошлогодние, поскольку их названное количество на 58 тыс. тонн больше аналогичного показателя прошлого года.
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