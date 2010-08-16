Предправления Новокаховского маслозавода стал Василевский
Вместо Мищенко
Акционеры ОАО "Новокаховский маслозавод" (Новая Каховка, Херсонская обл.) избрали председателем правления общества Артема ВАСИЛЕВСКОГО вместо уволенного Вадима МИЩЕНКО, который остался членом правления АО.
Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.
Согласно сообщению, А.ВАСИЛЕВСКИЙ до данного назначения занимал должность директора предприятия.
Кроме того, акционеры сменили персональный состав правления общества. В частности, в состав правления введены Марина ТУРЕЦКАЯ и Вадим МИЩЕНКО, выведен – Алексей КАЛИНИЧЕНКО.
Справка УНИАН. ОАО "Новокаховский маслозавод" специализируется на производстве твердых и плавленых сыров, а также масла.
Уставный фонд предприятия составляет 2,88 млн. грн. Акциями общества владеют 289 физических лиц.