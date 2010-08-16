В Винницкой области сократилось производство соков

В январе-июле 2010 года предприятия Винницкой области произвели 7,993 тыс. тонн соков и нектаров, что на 66,91%, или на 16,163 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Сокращение производства соков и нектаров в январе-июле 2010 года состоялось из-за дефицита у предприятий оборотных средств.

В частности, в июле по сравнению с июнем 2010 г. производство соков и нектаров перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось в 5,8 раз, или 1,927 тыс. тонн – до 2,325 тыс. тонн, а по сравнению с июлем 2009 г. производство сократилось на 42,8%, или 1,739 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2010 года предприятия Винницкой области произвели 5,668 тыс. тонн соков и нектаров, что на 71,79%, или на 14,424 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В 2009 году предприятия Винницкой области выработали 46,887 тыс. тонн соков и нектаров, что на 41%, или на 32,627 тыс. тонн меньше, чем в 2008 году.

Справка УНИАН. Производством соков и нектаров в Винницкой области занимаются компании «Виннифрут» и «Аграна Фрут Украина».