В Винницкой обл. продажа агропродукции на рынках выросла

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в январе-июле 2010 года против января-июля 2009 года увеличилась на 17,6% при росте цен на рынках на 0,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области.

Цены на продукты животноводства сократились на 7,1%, их продажа увеличилась на 24,1%.

Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 0,3% при росте цен на 22,4%.

В январе-июле 2010 г. по сравнению с январем-июлем 2009 г. наблюдался рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, а особенно на овощи, картофель – на 37-19%, сахар – на 86,7%, масло животное и подсолнечное – на 61,9%-12,4%. Крупы и молочные продукты подорожали на 12%-30,5%, яйца – на 20,5%

В тот же время снизились цены на свиное сало - на 41,6%, мясопродукты – на 11,8%.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в 1-м полугодии 2010 года против января-июня 2009 года увеличилась на 16,9% при росте цен на рынках на 1,3%.

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках за 2009 год против 2008 года увеличилась на 4,9% при росте цен на рынках на 7,8%.