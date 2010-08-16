В Черкасской области поголовье КРС уменьшилось

В Черкасской области, по состоянию на 1 августа 2010 года, в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения содержалось 243,5 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 2,1% меньше, чем на 1 августа 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Из них коров – 101,1 тыс. голов, что на 4,5% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Согласно сообщению, поголовье свиней на 1 августа 2010 года в Черкасской области насчитывало 517,4 тыс. голов, что на 14,9% больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Поголовье овец и коз насчитывало 47,2 тыс. голов, что на 1% меньше, чем годом ранее . Поголовье птицы насчитывало 26020,6 тыс. голов, что 20,8% больше, чем на 1 августа 2009 года.