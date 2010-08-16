В Черкасской области производство мяса возросло
16:54, 16 августа 2010Агро
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За 7 месяцев на 41%
В Черкасской области за 7 месяцев производство мяса всех видов в живом весе, по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., возросло на 40,7%, до 253,4 тыс. тонн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.
Согласно сообщению, производство молока всех видов уменьшилось на 1,7%, до 297 тыс. т.
Производство яиц от птицы всех видов за 7 месяцев увеличилось на 6,7%, до 456,4 млн. шт.
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