В Черкасской области производство мяса возросло

В Черкасской области за 7 месяцев производство мяса всех видов в живом весе, по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., возросло на 40,7%, до 253,4 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, производство молока всех видов уменьшилось на 1,7%, до 297 тыс. т.

Производство яиц от птицы всех видов за 7 месяцев увеличилось на 6,7%, до 456,4 млн. шт.