Производство шоколадных изделий в Винницкой обл. удвоилось

В январе-июле 2010 года производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области увеличилось в 2,15 раза, или 8,501 тыс. тонн, по сравнению с январем-июлем 2009 года - до 15,881 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, рост производства шоколадных изделий в области в январе-июле 2010 г. состоялся благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия региона и росту спроса на нее.

В частности, в июле 2010 по сравнению с июнем производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области увеличилось на 72,76%, или 1,171 тыс. тонн, – до 2,787 тыс. тонн, а по сравнению с июлем прошлого года производства возросло в 2,5 раза, или на 1,656 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области являются Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и "Винницкая конфетка".