Аграрии Донецкой области получили из госбюджета 55 млн. грн.

Главное управление агропромышленного развития Донецкой области с начала текущего года (по состоянию на 13 августа 2010 года) из государственного бюджета получено по программам поддержки области 55,11 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА, полученные средства в полном объеме направлены на счета предприятий.

Так, по программе «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров АПК» (Донецкий учебно-курсовой комбинат) получено 167 тыс. грн., по программе «Организация и регулирование деятельности учреждений в системе АПК» (Областная сельскохозяйственная выставка и областная производственная лаборатория продуктов переработки плодоовощей) получено 357,5 тыс. грн.

Также по программе «Селекция в животноводстве» («Донецкое областное государственное предприятие по племенному делу в животноводстве») получено 45 тыс. грн.; по программе «Закладка и надзор за молодыми садами, виноградниками и ягодниками» получено 32 тыс. грн. (погашение кредиторской задолженности 2009 года); по программе «Осуществление финансовой поддержки предприятий АПК через механизм удешевления кредитов» - 54,5 млн. грн.

Средства направлены для компенсации процентной ставки по привлеченным предприятиями агропромышленного комплекса кредитам, которые не выплачены в 2009 году согласно постановлению Кабинет министров Украины (от 7 апреля 2010 года № 296).

Кроме того, в ОГА отметили, что на погашение кредитной задолженности 2009 года из областного бюджета получено 10 тыс. грн. по «Программе в отрасли сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты» (на проведение селекционных мероприятий в животноводстве), которые полностью перечислены государственному предприятию «Донецкое областное государственное предприятие по племенному делу в животноводстве».