Янукович контролирует подготовку к Сорочинской ярмарке
Приглашения направлены глава ОГА и облсоветов
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ держит на личном контроле подготовку к Сорочинской ярмарке.
Как передает корреспондент УНИАН, после завершения доклада на сегодняшнем селекторном совещании главы Полтавской областной государственной администрации Александра УДОВИЧЕНКО глава государства поинтересовался у губернатора, приглашены ли руководители регионов на Сорочинскую ярмарку.
Губернатор Полтавской области заверил, что такие приглашения получили все главы ОГА и областных советов.
На вопрос Президента, приняты ли эти приглашения, А.УДОВИЧЕНКО отметил, что на сегодняшний день подтвердили свое участие руководители лишь пяти регионов.
«А кто помогает из правительства?», - поинтересовался В.ЯНУКОВИЧ. «Ну, руководит этим всем процессом руководитель оргкомитета СЛАУТА Виктор Андреевич (вице-премьер-министр – УНИАН), министр культуры подставляет плечо – поэтому у нас нет проблем, и, думаю, мы достойно проведем», - ответил председатель Полтавской ОГА.
«Как нужно? С песнями?» - заметил Президент. «Так точно!» - заверил губернатор В.ЯНУКОВИЧА.
Как сообщал УНИАН, Национальная Сорочинская ярмарка пройдет в Больших Сорочинцах Полтавской области с 17 по 22 августа.
18 августа В.ЯНУКОВИЧ планирует посетить Сорочинскую ярмарку.