Винницкая ОГА поручила установить молокоприемные пункты

Председатель Винницкой областной госадминистрации поручил на протяжении месяца во всех населенных пунктах, где заготавливается молочное сырье, установить молокоприемные пункты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой ОГА Ирина КРАВЧЕНКО.

"За месяц председатели райгосадминистраций должны организовать цивилизованные условия приема молока от населения путем создания молокоприемных пунктов", - сказал Н.ДЖИГА.

Он предупредил, что прием "левого" молока грозит молокозаводам не только штрафными санкциями, а даже закрытием за нарушение санитарных требований.

«На рынке молока вращается около 600-700 млн. грн., это очень большие средства. Это - большая материальная и финансовая поддержка для населения, но чтобы удовлетворить их потребности, молоко должно быть качественным. Нельзя платить за воду, за примеси, которые иногда привозят из деревень», - сказал Н.ДЖИГА.

Губернатор также поручил правоохранителям искоренить стихийную «заготовку на колесах». Стационарные молокоприемные пункты могут существовать вместе с мобильными. Руководителям районов для реализации соответствующего поручения поручено привлекать как бюджетные, так и внебюджетные средства.

И.КРАВЧЕНКО подчеркнула, что с 15 сентября фактически будет запрещен сбор молока без соответствующего лабораторного исследования. За этим будут следить санэпидемслужба и милиция.

По мнению главы области, такие меры будут способствовать повышению качества молочных продуктов, безопасности потребителей, а также ликвидации «теневых схем».

Урегулировать вопрос сырьевых зон, считают в управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, может создание ассоциации молокоперерабатывающих предприятий. Эту идею поддержали переработчики молока.

Как сообщал УНИАН, по мнению губернатора Винницкой области, в регионе закупочная цена на молоко у населения должна быть 3-3,5 грн. за литр. Сейчас цена литра молока составляет 2,20-250 грн.

Справка УНИАН. На территории Винницкой области работает 15 молокоперерабатывающих предприятий. Из 551 установленного молокоприемного пункта функционируют 363. С участием бюджетных средств создано 64 пункта.