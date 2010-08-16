Аграрии Донецкой области обеспечены дизтопливом на 74%

В агропромышленном комплексе Донецкой области для ведения сельскохозяйственных работ имеется в наличии 7,2 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет 74% от потребности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Согласно сообщению, обеспеченность сельхозпредприятий области другими горюче-смазочными материалами для проведения сельскохозяйственных работ следующая: бензина – в наличии 2,5 тыс. тонн (или 71% от потребности), дизельных смазочных масел - в наличии 0,29 тыс. тонн (74% от необходимого).

В ОГА констатировали, что средняя оптовая цена на нефтепродукты по области составляет: на дизтопливо – 6,20 грн./литр, бензин – 6,14 грн./л.