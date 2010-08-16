Аграрии Донецкой области закупили сельхозтехники на 77 млн. грн.

В агропромышленном комплексе Донецкой области с начала 2010 года сельхозтоваропроизводители приобрели 191 единицу сельскохозяйственной техники на общую сумму 76,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Согласно сообщению, на условиях государственной поддержки НАК «Украгролизинг» поставил сельхозтоваропроизводителям области 8 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 2 млн. грн.

В ОГА также отметили, что сейчас в области ведутся работы по подготовке почвообрабатывающей техники к сезону осенне-полевых работ, в которых планируется задействовать 11 тыс. тракторов (техническая готовность - 95%), 5,1 тыс. сеялок (техническая готовность - 93%), 1,3 тыс. дисковых борон (техническая готовность - 94%) и 5,1 тыс. культиваторов (техническая готовность - 94%).

Сезонная нагрузка на единицу техники, согласно предварительному расчету, будет составлять на сеялку - 69 га, на культиватор - 128 га.