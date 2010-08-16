В Севастополе на 15-20 копеек подорожал хлеб, выпекаемый основным производителем хлебобулочных изделий в городе ОАО «Царь-хлеб».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, булка одного из самых популярных сортов хлеба «Зимневский» теперь стоит 3 грн. (до подорожания - 2 грн. 85 коп.), батон «Симферопольский» - 3 грн. 30 коп. (до подорожания - 3 грн.10 коп.).

Администрация предприятия «Царь-хлеб» объясняет повышение цен ростом закупочных цен на муку.

Комментируя подорожание хлеба, председатель Севастопольской городской госадминистрации Валерий САРАТОВ отметил, что власти города будут «подключать» инспекцию по ценам, заниматься этим вопросом.

«Если хотите, это нормальная ситуация, в том плане, что мы будем воевать за то, чтобы хлеб был дешевле», - сказал В.САРАТОВ, добавив, что его волнуют цены на так называемые «социально защищенные сорта хлеба» («Зимневский» и «Формовый» - УНИАН).

В.САРАТОВ также заверил, что между властью Севастополя и производителем хлеба будут достигнуты устраивающие горожан соглашения.

Как сообщал УНИАН, 12 августа председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей КОСТУСЕВ заявил, что АМКУ не видит причин для повышения цен на хлеб. По его словам, весь хлеб, который сегодня продается, изготовлен из зерна урожая прошлого года.