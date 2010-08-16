Эксперты: украинским зернотрейдерам выгоднее экспортировать, чем торговать дома

Для украинских зернотрейдеров сейчас выгоднее экспортировать, чем торговать на местном рынке, так как внутренние цены на зерно составляют 155 долларов США за тонну, в то время как внешние цены держатся на уровне 200 долларов за тонну.

Об этом говорится в аналитическом отчете «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

Аналитики подчеркивают, что жаркое лето этого года создало чрезвычайно сложные условия для производителей сельскохозяйственной продукции по всей Европе. Только за последние две недели цены на зерно на Чикагской товарной бирже выросли на 20%, побив 13-месячный рекорд.

Кроме того, отмечают аналитики, Европейский союз требует отмены пошлины на украинские семена масличных культур, что вызвало дефицит сырья и повысило цены на местном рынке. В случае если ЕС удастся добиться отмены этой пошлины, большинство семян масличных культур, вероятно, будет экспортироваться. Украина экспортировала 2,171 млн. тонн подсолнечного масла в течение 10 месяцев 2009/2010 маркетингового года.

По словам аналитиков, крупнейшие производители сахара планируют увеличить производство. Например, «Астарта Холдинг» заявил о повышении производства сахара на 40% до 320 тыс. тонн. Позитивной новостью для местного сахарного рынка стала возможность заключения договора об экспорте сахара из Украины в Россию. Объемы будут уточнены в сентябре. Аналитики «Эрсте Банка» ожидают урожая сахарной свеклы на уровне 16,9 млн. тонн и производства сахара на уровне около 2,2 млн. тонн. Еще одной положительной новостью для этой отрасли является запуск 70-75 новых сахарных заводов в 2010/2011 гг. Для сравнения, в 2009 году было всего 57 сахарных заводов, готовых к обработке сахарной свеклы.