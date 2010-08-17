Зерно в России дешевеет

Цены на зерно в России снизились на прошлой неделе в экспортно-ориентированных регионах в связи с введенным с воскресенья запретом на поставки за рубеж, однако продолжили рост на Урале и в Сибири, сообщили аналитики в понедельник, сообщает Рейтер

Аномальная жара в России погубила большую часть урожая, чем воспользовались поставщики продовольствия, которые взвинтили цены на целый ряд товаров. Российское правительство ранее резко снизило прогноз урожая зерна в этом году и ввело запрет на его экспорт с 15 августа по 31 декабря этого года.

"Спектр цен все еще очень широк, так как игрокам на рынке требуется больше времени для полной адаптации к реальным ситуациям после того, как уляжется пыль от запрета экспорта на зерно", - говорится в еженедельной записке Института исследований сельскохозяйственного рынка.

Аналитики СовЭкона написали в записке, что наиболее активно снижалась цена на мучную пшеницу четвертого сорта, которая составляет основу российского экспорта пшеницы. В результате ее стоимость сократилась на 150 рублей до 6.025 рублей за тонну.

Кормовая пшеница подешевела на 125 рублей до 5.300 рублей за тонну.

На Урале и в Сибири цены продолжили расти. В западной Сибири цена на мучную пшеницу третьего сорта подскочила на 600 рублей до 5.350 за тонну, говорится в записке СовЭкона.

Фьючерсы на пшеницу в США и Европе незначительно изменились в цене в понедельник на фоне консолидации рынка после резких движений в связи с новостями из России.

Сентябрьские фьючерсы на пшеницу в Чикаго зависли у символической отметки $7, в то время как индикативные ноябрьские фьючерсы на пшеницу в Париже стабилизировались у отметки 215 евро.

"Рынок учел в цене ситуацию в России. Теперь тон будет задавать поведение крупных импортеров пшеницы, начнут ли они покупать", - сказал один из европейских брокеров.