Клюев: продукты не подорожают

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ считает, что сегодня в Украине нет никаких предпосылок для повышения цен на продукты питания.

Об этом он заявил вчера в эфире «5 канала».

«Я не думаю, что будут какие-то повышения цен. По крайней мере, для повышения цен на продукты питания никаких предпосылок нет», - сказал вице-премьер.

Также А.КЛЮЕВ отметил, что Госрезерву и Аграрному фонду выделено 5 млрд. грн. для закупки зерна нового урожая для формирования двухгодичного резерва зерна. «Для того чтобы держать цену на хлеб, надо делать интервенцию 60 тыс. тонн зерна каждый месяц. Это 600 тыс. тонн – около миллиона, грубо говоря, в год. Мы закупаем в 2 раза больше, чтобы у нас были переходящие остатки и чтобы мы спокойно могли отреагировать, если будут спекулятивные движения на этом рынке», - заявил первый вице-премьер.