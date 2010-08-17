Эксперт: Инвесторов теперь больше интересуют АПК и пищепром

Эксперты считают, что во втором полугодии текущего года инвесторов будут больше интересовать такие отрасли украинский экономики, как аграрно-промышленный комплекс и пищевая промышленность.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

В институте подчеркивают, что за первое полугодие 2010 года объем публичных сделок по слияниям и поглощения (M&A) в Украине, по сравнению с таким же периодом предыдущего года, вырос почти в 4 раза и составил 1,7 млрд. долларов. В связи с этим институт провел экспертный опрос относительно того, что ожидает украинский рынок M&A во второй половине 2010 года, какие отрасли будут наиболее интересны потенциальным инвесторам, а также кто из игроков будет активно приобретать украинские активы.

Так, по мнению директора инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital Максима НЕФЬОДОВА, во втором полугодии следует ожидать роста активности на украинском рынке M&A. «Уже сейчас видно, что рынок существенно активизировался. Мы считаем, что наибольшую активность можно будет увидеть в сельскохозяйственном секторе, в ритейле и в пищевой промышленности. Возможно, несколько сделок будет заключено в финансовом секторе», - сказал М.НЕФЬОДОВ.

Эксперт считает, что, в первую очередь, интерес к украинским активам будут проявлять местные игроки. «Это могут быть и отечественные бизнесмены, и иностранные компании, которые уже присутствуют в Украине. В ближайшее время будет активизироваться процесс консолидации, когда более крупные или находящиеся в лучшем финансовом состоянии компании будут покупать своих конкурентов. Мы не исключаем возможности того, что украинскими активами могут заинтересоваться иностранные игроки, не присутствующие в Украине, но это будут единичные приобретения», - отметил М.НЕФЬОДОВ.

Аналитик группы компаний «ТЕКТ» Ирина ВАСИЛЬЕВА считает наиболее перспективными отраслями для инвестирования в Украине агропромышленный комплекс, рынок товаров повседневного спроса (FCMG), недвижимость и продуктовый ритейл. «В то же время, последние сделки M&A показали, что российским инвесторам интересны украинские компании в сфере металлургии и машиностроения», - сказала эксперт. По ее мнению, активность на рынке M&A Украины сохранится при условии политической стабильности в стране и улучшения ситуации на мировом рынке капитала. «При этом следует отметить, что отечественные компании, аффилированные с нынешней властью, имеют более широкие финансовые и административные возможности по покупке предприятий», - сказала И.ВАСИЛЬЕВА.

Вице-президент «Центра исследований корпоративных отношений» Вячеслав БУТКО, в свою очередь, не видит причин для всплеска активности на отечественном рынке M&A во второй половине 2010 года. «Во-первых, украинская экономика во второй половине 2010 года вновь войдет в стадию замедления темпов роста. Следовательно, большинство компаний по-прежнему не будут выглядеть особо привлекательно. Во-вторых, аналогичные тенденции будут присущи многим развитым и развивающимся рынкам, стагнация будет наблюдаться на большинстве из них. Значит, нерезидентам, по большому счету, будет не до приобретения украинских предприятий. В-третьих, в Украине ускоренными темпами формируются недружественные для инвесторов правила ведения бизнеса - усиление налогового и, в особенности, административного давления. Скорее всего, во второй половине года мы будем наблюдать лишь продолжение ранее незавершенных сделок, в том числе – громких корпоративных конфликтов: вокруг предприятий корпорации ИСД, «Запорожстали», Киевского ЦУМа», - сказал В.БУТКО.

Между тем, по мнению эксперта Института Горшенина Дениса СКВОРЦОВА, интерес западных инвесторов к украинской пищевой промышленности и агропромышленному сектору понятен. «Продовольственный кризис в последние годы – проблема, актуальная для всего мира. Основная причина этого – нехватка земель, пригодных для производства сельскохозяйственной продукции. При этом в Украине сосредоточено свыше 30% мировых запасов чернозема – почти треть от общего количества. Кроме того, в этом году такие крупные поставщики зерновых, как Россия и Казахстан, утратили значительную часть своего урожая – в России даже ввели запрет на экспорт зерна – в то время как прогнозы по урожаю в Украине остаются стабильными», - сказал эксперт.

Д.СКВОРЦОВ полагает, что интерес к украинскому пищевому и агропромышленному сектору будет расти и в дальнейшем, благодаря значительному сельскохозяйственному потенциалу нашей страны. «Украина занимает лидирующее место в Европе по количеству сельскохозяйственных земель: обрабатываемые пахотные земли в нашей стране занимают 32 млн. га. В то время как во Франции их площадь составляет менее 20 млн. га, в Испании, Германии и Польше - менее 15 млн. га», - отметил эксперт.