В Хмельницкой области завершен сбор ранних зерновых культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела растениеводства Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой облгосадминистрации Ванда СЕРДЮК.

По ее словам, обмолочено 203,1 тыс. га озимой пшеницы, средняя урожайность составляет 35,2 ц/га. Вал культуры составляет 714,8 тыс. тонн (на аналогичную дату 2009 года – 743,6 тыс. тонн).

Как сообщила В.СЕРДЮК, в связи с нестабильными погодными условиями вал озимой ржи уменьшился на 10 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом – до 30,7 тыс. тонн, ярового ячменя – на 48,1 тыс. тонн, до 370,7 тыс. тонн, а овса – на 19,7 тыс. тонн, до 15,5 тыс. тонн.

В целом в области аграрии собрали 1,2 млн. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Согласно прогнозу, общий вал зерна составит 2 млн. тонн (в 2009 году – 1,7 млн. тонн).