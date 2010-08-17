В Винницкой области выросло производство круп

В январе-июле 2010 года предприятия Винницкой области выработали 2,959 тонн круп, что на 23,29% или на 0,559 тонны больше, чем в январе-июле 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Рост производства круп в январе-июле в Винницкой области состоялся в связи с увеличением спроса.

В июле по сравнению с предыдущем месяцем производство круп перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 45,38% или на 0,280 тыс. тонн – до 0,337 тыс. тонн. По сравнению с июлем 2009 года в июле 2010 года производство круп увеличилось почти в четыре раза или на 0,254 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 1-м полугодии 2010 года предприятия Винницкой области выработали 2,622 тонн круп, что на 13,16% или на 0,305 тонны больше, чем в январе-июне 2009 года.

Справка УНИАН. Производством круп в Винницкой области занимается пятьпредприятий.