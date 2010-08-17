Кабмин рассматривает возможность введения квоты на экспорт пшеницы и ячменя

Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения квоты в объеме 2,5 млн. тонн на экспорт пшеницы и ячменя до конца 2010 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе заседания в Министерстве аграрной политики Украины министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Кабинет министров предлагает до 2,7 млн. тонн (которые на сегодня уже экспортированы – УНИАН) отпустить 1 млн. тонн зерна, которое находится в порту, и плюс дать 2,5 млн. тонн квоты до нового года. Это без кукурузы, потому что мы ее не квотируем», - сообщил министр.

Он отметил, что указанные цифры уже согласованы с зернотрейдерами.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, вопрос введения квотирования экспорта зерна будет рассмотрен на заседании Кабмина в среду, 18 августа.

Министр отметил, что по балансу в т.г. Украина может экспортировать 19 тыс. тонн ржи, а на сегодня уже экспортировала 21 тыс. тонн. «Ячменя, по всем оптимистическим расчетам, - 2,422 млн. тонн, и пшеницы – 6 млн. тонн. И кукурузы 6 млн., при условии, что урожай будет 12,5 млн. тонн», - озвучил балансовые возможности экспорта Н.ПРИСЯЖНЮК, добавив, что с 1 июля (с начала маркетингового года) по 16 августа Украина уже экспортировала 2,69 млн. тонн, из них 1,1 млн. тонн пшеницы и 1,2 млн. тонн ячменя.