Запасы зерна в Украине сократились на 21%

В Украине на 1 августа т.г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 16,9 млн. тонн зерна, что на 21% меньше против 1 августа 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно данным Госкомстата, запасы пшеницы составили 10,9 млн. тонн, ячменя - 4,2 млн. тонн, кукурузы и ржи - по 0,5 млн. тонн.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 10,9 млн. тонн зерна (на 16% меньше), в том числе 6,8 млн. тонн пшеницы, 2,9 млн. тонн ячменя, 0,3 млн. тонн кукурузы, 0,2 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 6 млн. тонн зерна (на 27% меньше), в том числе зернохранящие – 4,4 млн. тонн (на 26% меньше).

Запасы семян подсолнечника составили 0,5 млн. тонн (на 17% меньше, чем на 1 августа 2009 г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,2 млн. тонн (на 6% больше), предприятиях, осуществляющих его переработку и хранение, – 0,3 млн. тонн (на 28% меньше, чем в прошлом году).