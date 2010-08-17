Аграрии Винницкой обл. начали сев озимого рапса

Аграрии Винницкой области начали сев озимого рапса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации Анатолий ПАВЛИЧЕНКО.

"Учитывая, что запас влаги в почве есть, ряд районов Винницкой области приступили к посадке озимого рапса", - сказал он.

А. ПАВЛИЧЕНКО также отметил, что аграрии в полной мере обеспечены семенами и топливом и намерены до 10 сентября завершить сев озимого рапса.

"В целом готовность почвы под посев озимых культур составляет 65%", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в 2010 году озимым рапсом планируется засеять 127 тыс. га, что на 2,4%, или на 3,156 тыс. га меньше, чем в 2009 году.

Всего на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.