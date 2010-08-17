Аграрии Винницкой обл. начали сев озимого рапса
Сообщили в ОГА
Аграрии Винницкой области начали сев озимого рапса.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации Анатолий ПАВЛИЧЕНКО.
"Учитывая, что запас влаги в почве есть, ряд районов Винницкой области приступили к посадке озимого рапса", - сказал он.
А. ПАВЛИЧЕНКО также отметил, что аграрии в полной мере обеспечены семенами и топливом и намерены до 10 сентября завершить сев озимого рапса.
"В целом готовность почвы под посев озимых культур составляет 65%", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в 2010 году озимым рапсом планируется засеять 127 тыс. га, что на 2,4%, или на 3,156 тыс. га меньше, чем в 2009 году.
Всего на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.