В Хмельницкой обл. производство сельхозпродукции упало

В Хмельницкой области в январе-июле 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства уменьшилось против января-июля 2009 года на 5,8%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 15%, в хозяйствах населения - увеличилось на 2,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, в хозяйствах всех категорий произведено 37,6 тыс. т мяса в живом весе, что на 0,3% меньше, чем в январе-июле 2009 г., молока - 361,1 тыс. т (на 2,5% меньше), яиц - 210,4 млн. шт. (на 13,2% меньше).

За этот период в сельскохозяйственных предприятиях по сравнению с соответствующим периодом прошлого года средний надой молока от одной коровы (в расчете на среднее поголовье) возрос на 116 кг (4,8%) и составил 2517 кг, яйценоскость курицы-несушки увеличилась с 179 до 183 яиц, или на 2,2%.

Общий объем реализованной аграрными предприятиями области собственной выработанной продукции за январь-июль 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. уменьшился на 19%, в т.ч. продукции растениеводства - на 34,3%, животноводства - увеличился на 1,7%. Доля продукции растениеводства в общей стоимости реализованной продукции составила 47,8%, животноводства - 52,2% (в январе-июле 2009 г. - 58% и 42%).