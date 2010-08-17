Глава Хмельницкой ОГА не видит оснований для подорожания хлеба

Председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА не видит оснований для роста в области цен на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во время прямой телефонной линии.

“Каких-либо предпосылок, чтобы росла стоимость хлеба, нет. Есть проблема частных структур, которые обеспечивают регион хлебобулочными изделиями. Некоторые из них по собственному усмотрению ставят расценки на хлеб”, - объяснил губернатор.

В.ЯДУХА информировал, что в двух районах – Волочиском и Каменец-Подольском – повысилась стоимость хлеба на 40 копеек.

“При облгосадминистрации создана комиссия, которая будет отслеживать соблюдение ценовой политики в хлебопекарской отрасли”, - отметил он.

В то же время губернатор не исключает минимальных изменений цен на хлеб.

“Товаропроизводители могут откорректировать цену на хлеб, учитывая подорожание природного газа и рост закупочной цены на зерно. Администрация предварительно договорилась о недопущении подорожания хлеба с крупнейшим хлебопекарским предприятием края ООО “Стиоми-Холдинг”, которое на 65% покрывает область”, - подытожил руководитель ОГА.