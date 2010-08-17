Россия усилила надзор за вином из Молдовы

Россия усилила надзор за алкогольной продукцией, поставляемой из Молдовы.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«По данным мониторинга качества и безопасности молдавской алкогольной продукции, поставляемой в РФ, продолжается выявление партий недоброкачественной продукции», - говорится в сообщении.

Так, в период с 1 по 17 августа исследовано 69 образцов продукции (37 партий вина, 9 партий виноматериалов, 23 партий коньяка).

Сообщается, что выявлено 3 партии вина (23 тис. 460 бутылок общим объемом более 17 тыс. литров), не соответствующие гигиеническим нормативам.

Экспертные заключение о несоответствии партий продукции санитарным правилам и нормам вручены импортерам и направлены на Таможенный пост «Боровский» Центральной акцизной таможни для недопущения поставки данной продукции на территорию Российской Федерации и начала процедуры реэкспорта указанной продукции.

Роспотребнадзор констатирует, что, несмотря на меры, принимаемые службой по нормализации ситуации, молдавской стороной не предпринимаются эффективные действия по недопущению ввоза алкогольной продукции на территорию Российской Федерации, не соответствующей требованиям безопасности, что сдерживает дальнейшие шаги для недискриминационного допуска молдавской винодельческой продукции и убеждает в необходимости перехода на прямые контакты с представителями бизнеса.

Как сообщалось, 12 августа агентство Reuters распространило информацию о запрете импорта вин, виноматериалов и коньяков, произведенных в Молдове. «Федеральная таможенная служба (РФ), таким образом, запрещает импорт следующих продуктов: вин... виноматериалов, коньяков, произведенных в Республике Молдова», - говорится в документе, полученном Reuters.

Агентство напоминает, что исполняющий обязанности Президента Молдовы Михай ГИМПУ объявил 28 июня, день вступления советских войск в Молдову, днем советской оккупации. Это вызвало резкую реакцию в Кремле, несмотря на то, что Конституционный Суд Молдовы отменил декрет М.ГИМПУ. Вскоре после этого Роспотребнадзор заявил, что качество импортируемого из Молдовы вина ухудшилось, и его, скорее, надо использовать для "покраски заборов", а не для питья.

Между тем, 13 августа главный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО опроверг сообщения о запрете ввоза молдавского вина в Россию.

При этом Г.ОНИЩЕНКО повторил жалобы на качество молдавских алкогольных напитков. «Из 300 тысяч литров поставленного за неделю вина 140 тысяч литров было отбраковано по содержанию дибутилфталата и ряда других вредных компонентов», - сказал он.