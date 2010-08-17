В Винницкой обл. производство джемов и желе выросло

В январе-июле 2010 года предприятия Винницкой области произвели 10,895 тыс. тонн джемов, желе и паст фруктовых, что на 31,2%, или на 2,592 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, рост производства данного вида продукции вызван возросшим спросом на него.

При этом в июле 2010 года по сравнению с июлем 2009 г. производство джемов, желе и паст фруктовых перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 4,14% или 0,059 тыс. тонн – до 1,367 тыс. тонн, а по сравнению с июнем 2010 г. производство увеличилось на 23,67%, или 0,424 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством джемов, желе и паст фруктовых в Винницкой области занимается компания «Аграна Фрут Украина» и Могилев-Подольский консервный завод.