В Херсонской обл. сельхозпроизводство выросло на 9,2%

В Херсонской области в январе-июле 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом 2009 года выросло на 9,2%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, рост производства сельхозпродукции в сельхозпредприятиях составил 3,9%, в хозяйствах населения – 12,3%.

При этом объем производства продукции растениеводства за 7 месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2009 году увеличился на 14,1%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 2,6%, в хозяйствах населения – на 23,9%.

Также за 7 месяцев 2010 года объем производства продукции животноводства против соответствующего периода 2009 года вырос на 0,1%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 9,9%, а в хозяйствах населения - сократился на 2,3%.