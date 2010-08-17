В Черкасской области запасы кормов увеличились на 21%
18:52, 17 августа 2010Агро
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В сельскохозяйственных предприятиях Черкасской области, по состоянию на 1 августа 2010 г., было в наличии кормов всех видов 139,3 тыс. тонн кормовых единиц, что 21% больше, чем на 1 августа 2009 г., в т.ч. концентрированных кормов - 58,2 тыс. т кормоединиц (на 15% больше).
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.
Согласно сообщению, в расчете на одну условную голову крупного рогатого скота приходилось по 2,4 ц кормоединиц кормов всех видов, в т.ч. концентрированных - по 1 ц кормоединиц (на 1 августа 2009 г. - соответственно 2,3 ц и 1 ц кормоединиц).
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