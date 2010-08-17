В Черкасской области вылов рыбы уменьшился

18:58, 17 августа 2010
Агро
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За 7 месяцев на 7%

В Черкасской области в январе-июле 2010 года предприятиями и физическими лицами выловлено 1231 тонна рыбы, что на 7,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, наибольший улов получен предприятиями рыбного хозяйства Черкасского и Чигиринского районов.

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